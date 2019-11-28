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Haluk Bilginer’den tebrik mesajlarına cevap
Haluk Bilginer’den tebrik mesajlarına cevap
Şahsiyet dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile New York’ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer, kutlama mesajlarına cevap verdi.
Kültür Sanat 28 Kasım 2019 - 15:39

Onur Saylak’ın yönettiği Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolü ile New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer’e tebrik mesajı yağdı. Siyasiler, sanatçılar ve yurttaşlar bu başarısından dolayı Bilginer ile gururlandı.

Yurda dönen usta oyuncu tebrik mesajlarına Twitter’dan cevap verdi. Kutlama mesajlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Bilginer, “Sizlerden gelen sevinç ve gurur dolu kutlama mesajları beni çok mutlu etti. Ülke çapında uyandırdığı bu duygu ödülden çok daha değerli. Var olun. Sevgiler saygılar hepinize..” dedi.

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Son güncelleme: 15:45 - 28.11.2019
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