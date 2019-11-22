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‘Hatıran Yeter’ raflardaki yerini aldı
‘Hatıran Yeter’ raflardaki yerini aldı
Karikatürist-yazar Rewhat'ın çizgiromantik komediler olarak tanımladığı Hatıran Yeter, Alfa Yayınları’ndan çıktı.
Kültür Sanat 22 Kasım 2019 - 12:43

Rewhat, Hatıran Yeter'de aşkın onun için kusurları yüceltme sanatı demek olan ve kusursuz sevilmenin ne olduğunu bilmeyen bir kent romantiğinin, eğlenceli olduğu kadar melankolik de olan maceralarını okurlarla paylaşıyor.

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Aziz – Ruh Esir, Beden Sıfır – Yazısı Kara – Hatıran Yeter – Sıradan Hikâye – Son Model – Çürük Elma – Sapiens – Ağır Ağır – Dudaklar – Melek – Sahiinden Satılık – Yakışır Sana – Çengel Bulmaca – Kış Uykusu – Gönül Kurusu – Ceylan Gözlüm – Alışırım – Temasa Gerek Yok İzlerin Var Ya – Kenarlar

Son güncelleme: 15:45 - 22.11.2019
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