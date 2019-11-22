‘Hatıran Yeter’ raflardaki yerini aldı

Rewhat, Hatıran Yeter'de aşkın onun için kusurları yüceltme sanatı demek olan ve kusursuz sevilmenin ne olduğunu bilmeyen bir kent romantiğinin, eğlenceli olduğu kadar melankolik de olan maceralarını okurlarla paylaşıyor.

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Aziz – Ruh Esir, Beden Sıfır – Yazısı Kara – Hatıran Yeter – Sıradan Hikâye – Son Model – Çürük Elma – Sapiens – Ağır Ağır – Dudaklar – Melek – Sahiinden Satılık – Yakışır Sana – Çengel Bulmaca – Kış Uykusu – Gönül Kurusu – Ceylan Gözlüm – Alışırım – Temasa Gerek Yok İzlerin Var Ya – Kenarlar