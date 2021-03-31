İBB, İngiltere’deki müzayededen Kur’an-ı Kerim ve el yazmaları aldı

İngiltere’deki müzayede evi Sotheby’s’in bugün düzenlediği açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve el yazmaları da satışa sunuldu. Müzayedeye katılan İBB, Zuhruf Suresi’nin yer aldığı 1200 yıllık, Maide Suresi’nin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları ile Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme eserlerini satın aldı.

Sosyal medya hebasından haberi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi’nin yer aldığı 1200 yıllık, Maide Suresi’nin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme'si artık İstanbul’un” dedi. Alınan eserlerin İstanbul'a getirildikten sonra Feshane'deki Tasavvuf Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

FATİH TABLOSU DA ALINMIŞTI

İBB, özel bir koleksiyonda bulunan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında yapılan 540 yıllık orijinal portresi için Londra’daki Christie’s Müzayede Evi tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen açık arttırmaya da katılmıştı.

Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan yapıt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tablo alınan özel önlemlerle 26 Ağustos 2020'de İBB'ye teslim edilmişti.

2 gün özel koşullarda dinlendirilen tablo, 28 Ağustos'ta İBB Saraçhane Başkanlık binasında özel olarak hazırlanan salonda İmamoğlu tarafından özel kutusundan çıkarılarak sergileneceği yere asılmıştı. Ünlü tablo, İstanbullularla Saraçhane'deki İBB binasında İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu 6 Ekim günü buluşarak sergilenmişti.