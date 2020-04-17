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İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes’e de yaradı: 1 yıl sonra tahliye olabilecek
İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes’e de yaradı: 1 yıl sonra tahliye olabilecek
Otomobille kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes de Yeni İnfaz Yasası'ndan yararlanabilecek. Serbes, önümüzdeki yıl tahliye olacak.
Sevgim Begüm YAVUZ
Kültür Sanat 17 Nisan 2020 - 14:19

Yeni İnfaz Yasası’nın kabul edilmesinin ardından tahliyeler de başladı. Belli suçlarda koşullu salıverilme oranını üçte ikiden yarı yarıya indiren düzenlemeyle birlikte, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan ve 13 yıl 4 ay hapse çarptırılan Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in de bu düzenlemeden yararlanarak, yaklaşık bir yıl sonra tahliye olabileceği bekleniyor.

13 YIL 4 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

İzmir-Aydın Otoyolu’nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve 2017 yılının Eylül ayında tutuklanan Emrah Serbes, 2018 yılında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbes’in cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

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Son güncelleme: 14:25 - 17.04.2020
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