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İş yeri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
İş yeri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘iş yeri’dir. İş yeri mi, işyeri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Nisan 2020 - 12:18

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iş yeri'dir.

İŞ YERİ NE DEMEK:

1- Bir görevin yapıldığı yer.

2- İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.

İŞ YERİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iş yeri mi, işyeri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iş yeri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

işyeri (Yanlış kullanım)
iş yeri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hafta sonları iş yeri kapalı olduğu için dinlenmek için zamanı oluyor.”

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Son güncelleme: 12:19 - 07.04.2020
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