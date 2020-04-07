İş yeri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iş yeri'dir.
İŞ YERİ NE DEMEK:
1- Bir görevin yapıldığı yer.
2- İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.
İŞ YERİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin iş yeri mi, işyeri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iş yeri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
işyeri (Yanlış kullanım)
iş yeri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hafta sonları iş yeri kapalı olduğu için dinlenmek için zamanı oluyor.”