Jennifer Lopez’in “kadınlık sembolü” isteği sansüre uğradı
Ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez'in, Şubat 2020'de düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu esnasında kadın cinsiyet sembolünü kullanmasının yasaklandığı ortaya çıktı.
ABD’de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu liginin şampiyonluk maçı olan Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan 52 yaşındaki süper star Jennifer Lopez, İngiliz yönetmen Hamish Hamilton’ın gazabına uğradı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, Hamilton, Lopez’in dünya çapında 200 milyondan fazla kişinin izlediği performansında, “tartışmalı” kadın cinsiyet sembolünü kullanmamasını istedi çünkü kapsayıcı olmadığını düşünüyordu.
İlginç gerçek, Jennifer Lopez’in Netflix’te yayınlanan “Halftime” isimli belgeselinde ortaya çıktı.
Lopez, Hamilton’ın kafeslerde performans sergileyen çocuk dansçıların yer aldığı bir sahne gösterisi düzenlemeyi onaylarken sembolün yasaklanmasını istemesine şaşırdığını ifade etti.
Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen Super Bowl gösterisinin teması, Lopez’in özgüvenli bir imajı yansıtmak ve kadınları güçlendirmek için hazırladığı şarkı ve dans şovlarından oluşuyordu.
Şehrin Latin kültürünü yansıtmayı amaçlayan canlı performansta çoğu kadın 130 dansçı yer aldı.