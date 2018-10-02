Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Tiyatro Şenliği başladı. Oyuncular Sanatçılar Sokağı’ndan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüyerek, şenliğin açılışını gerçekleştirdi. Yürüyüş ve açılış konuşmaları sonrası Emre Tandoğan, Cihan Mürtezaoğlu ve Komik Günler konser verdi. Şenliğin kapanışı da 16 Ekim'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Teoman Kumbaracıbaşı konseriyle yapılacak.

Dün, Moda Sahnesi’nde oynanan Arıza oyunu ile başlayan 3.Kadıköy Tiyatro Şenliği'ndeki ekinlikler şöyle:

2 Ekim: Kukla Oynatma Atölyesi (Atölye) Pat Atölye

3 Ekim: Kırkbir- AltkatSanat

4 Ekim: Pantomim Atölyesi- Pat Atölye

5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- Oyun Sandalı- CKM Büyük Salon

6 Ekim: Masal Irmaklarında –İstanbulimpro / Anlaştık mı? (Çocuk Oyunu) – Moda Sahnesi

7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro Merdiven- Altkat Sanat / Tebeşir Dairesi (Çocuk Oyunu)- Altkatsanat

8 Ekim: Angina Pektoris- Küçük Salon

9 Ekim: Bavul- Yeditepe Mim Atölyesi- CKM A Salonu / Perdesiz Sahneler (Belgesel Gösterim)Nazım Hikmet K.M.

10 Ekim: Türkiye'de Şekspir Olmak (Belgesel) – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

11 Ekim: Kürklü Venüs- Yolcu Tiyatro- CKM Büyük Salon

12 Ekim: Beş Sevim Apartmanı- Tiyatro Alesta- Kadıköy Emek Tiyatrosu

13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy Emek Tiyatrosu

14 Ekim: Şvayk Harikalar Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro Oyuuncuları Topluluğu- CKM Büyük Salon / Korkusuz Salyangoz (Çocuk Oyunu) Balon Kukla Tiyatrosu- Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Büyüyünce Ne olacaksın (Çocuk Oyunu) – Öykü Sahne

15 Ekim: Anne Frank'ın Hatıra Defteri-Altkat Sanat