Kanye West ile Trump bir araya geldi, ortaya ilginç görüntüler çıktı! ‘Dur sana bir sarılayım’

Kanye West ile Trump bir araya geldi, ortaya ilginç görüntüler çıktı! ‘Dur sana bir sarılayım’

Kim Kardashian'ın eşi, rapçi Kanye West, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'la buluştu. İkilinin buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Kimi zaman küfürlü konuşan, kimi zaman da ilginç açıklamalarda bulunan Kanye West, görüşmenin sonunda "Bu adamı seviyorum. Dur sana bir sarılayım" diyerek Trump'a sarıldı.

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ABD’li rapçi Kanye West ile ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bir araya geldi. Toplantıda Trump’ın damadı Jared Kushner, eski NFL yıldızı Jim Brown ve ‘Gangster Disciples’ adlı eski bir sokak çetesinin lideri olan ve cinayetten müebbet hapis yatan Larry Hoover’ın avukatı da yer aldı.

‘BU ŞAPKA BANA GÜÇ VERDİ’

Kameraların dikkatini çeken ve yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız konuşan West, görüşmede Trump’ın seçim sloganı olan “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (Make America Great Again —MAGA) şapkasını taktı. West, söz konusu şapkayı takmaması için kendisini korkutmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu şapka bana bir şekilde güç verdi. Bu şapkayı taktığımda kendimi Süpermen gibi hissetmemi sağladı” dedi.

Konuşmasının bir bölümünde küfreden West,”Trump şu anda kendi ‘kahraman yolculuğu’nda. O benim gibi manyak bir p.çin fırlayıp kendisini desteklemesini beklemiyordu” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore’yle ilgili de konuşan West, Trump’ın sayesinde savaşın eşiğinden dönüldüğünü savundu.

‘DUR SANA BİR SARILAYIM’

Görüşmenin sonunda Kanye “Bu adamı seviyorum. Dur sana bir sarılayım” diyerek Trump’a sarıldı. Söz konusu hareketten memnun kalan Trump da “Bu gerçekten güzel. İçinden geldi” ifadelerini kullandı.