Kültüral Performing Arts’ın Ocak programı açıklandı

Bağımsız kültür ve sanat alanı Kültüral Performing Arts 2020’nin Ocak ayında Kara Kabare, Siyah Salon, Biteatral, Şehrin Azizleri, Sfrpztf, Void, Oyun İşleri, Galata Perform, Karart Kültür Sanat, Atlas Tiyatro, Aylaklar Kumpanyası, 9:15, Kot1 Tiyatro, Gözde Atalay, Tiyatro Nok, Tiyatro Versus, Başak Kara gibi toplulukları ve isimleri sahnesine konuk ediyor.

Kültüral Performing Arts/ Paravanlar – 3/7/22 Ocak 2020 Cuma 20.30

Fransız yazar Jean Genet'nin vefatından önce yazdığı son oyun olma özelliğini de taşıyan Paravanlar, Yağmur Yağmur'un rejisörlüğünde sahneleniyor. Fransız sömürgesi altındaki bir Cezayir köyünde geçen oyun sömürgeciler, askerler, Araplar, mücahitler, hırsızlar, orospular, ağlayıcı kadınlar, hainler ve ölüler ışığında başka türlü gerçekleri seyircisine yansıtıyor. Paravanlar'da Altay Özbek, Cem Tek, Çiğdem Yıldız, Ekin Tunçeli, Eren Akova, Gülnara Golovina, Pusat Ürkmez, Sercan Gülbahar, Şirin Ergüven, Teoman Gelmez, Zeliha Gürsoy rol alıyor.

Kara Kabare/ ZBAM! – 4 Ocak 2020 Cumartesi 20.30

Şarkı sözlerinden en küçük repliğine kadar yaşanmış öykülerin toplanıp stilize edilmesiyle yazılmış olan ZBAM!, uyuşturucu kullanıp da bırakabilenlerin, kötü mahallelerden sağ çıkabilenlerin, tecavüze uğrayıp da bunu dönüştürebilenlerin, tüm varsayımları geçersiz kılıp delirmeye karar verenlerin sert ama kuvvetli umudunu, daha güzel bir dünya umuduyla harmanlıyor. yeni tiyatro dergisi 7. emek ve başarı ödüllerinde ‘En İyi Hareket Düzeni’ ödülüne layık görülen ZBAM!, 4 Ocak Cumartesi Kültüral Performing Arts sahnesinde, biletler armağan ekonomisiyle!

Siyah Salon/ NO. 21 – 8 Ocak 2020 Çarşamba 20.30

Anıl Korkmaz'ın kaleme aldığı kara komedi türündeki “No. 21” adalet sisteminin çöktüğü bir dünya düzeninde, bireylerin kendi yöntemleri ile “adalet” arayışını anlatmakta ve böyle bir dünya düzenini sorguluyor. Sosyal medya üzerinden yayın yapan iki arkadaş, adaletsizliğe uğrayan insanları bulur ve onların içindeki haksızlık hissini gidermek için çabalar. Ancak öğreniriz ki işler umulmadık bir hal almış ve birbirlerinden sakladıkları gerçeklerin açığa çıkma vakti çoktan gelmiştir.

Biteatral/ Bir Delinin Güncesi – 9 Ocak 2020 Perşembe 20.30

“Bir Delinin Güncesi”nde hikaye şöyle başlar: Ömrünün önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren kadın, günün birinde beklenmedik bir anda salıverilir. Her anlamda ‘sistemle' doğuştan sorunu olan bu kadın daha akıl hastanesinden çıkar çıkmaz çığrından çıkmış, cehenneme dönmüş bir dünyanın ortasında buluverir kendini. Gerçeği algılayana/ anlayana kadar olan olur ve o eşsiz deliliğin refleksiyle bütün okları üzerine çekmeyi başarır. İçine düştüğü bu cehennemden kurtuluşun (zekice) ‘deliliğe vurarak' olabileceğini düşünür oysa işler daha da karmaşıklaşır.

Şehrin Azizleri/ Aspargandis – 10 Ocak 2020 Cuma 20.30

Bilim kurgu türündeki iki perdelik bu oyunda yapay zeka teknolojisinin insanlığın yerini alması konu ediniyor. Serkan Aksu'nun yazdığı Aspargandis'i Levent Aras yönetiyor ve Aynur Sağır, İlayda Şallı, Koray Alpay, Serkan Aksu, Serkan Ortaç oynuyor.

SFRPZTF/ Eylül – 11 Ocak 2020 Cumartesi 20.30

‘Hepiniz bu hikayeyi biliyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz.' Eylül, 28 yaşında trans bir kadındır. Tek odalı evinde maniler söyleyerek başından geçenleri anlatmaya başlar. Nasıl seks işçisi olduğunu… Çarka çıktığı zamanları… Askerlik muayenesini… Aşık olduğu adamı.. Ailesini… Arada bir sorar: Kaç Olduk? Bunca şeyi kime anlatır, bilinmez. Başından geçen gullüm tadındaki olaylar bir sarmala dönüşür ve gerçekler ortaya çıkar. Hala Eylül müdür? Yoksa başka biri mi olmuştur artık… Bu hikaye birçok trans bireyin başına gelen olaylardan esinle, kurmaca hikayeler eklenerek kaleme alınmıştır.

Void/Antigone- 13 Ocak 2020 Pazartesi 20.30

Bir ablanın savaşta can verdiği kardeşini gömmek istemesidir Antigone. Ama bu ölen kardeş devlet hainidir, hükümdar Kreon'a göre. Bu çocuğu gömene idam cezası verilecektir ama Antigone tekrar tekrar gömer kardeşini çünkü onun için ölüm uzun, sonsuz kesin gerçektir. Korkutmaz gözünü genç kızın. Hatta ölüme karşı olan bu soğuk kanlığıyla sahnedekinden seyircisine kadar işlemiştir içimize yüzyıllarca. Virginia Woolf'a göre feministken bazılarına göre teröristtir talihsiz kızımız Antigone. ‘Antigone abla olduğu kadar vatandaş olabilseydi ve Kreon ise hükümdar olduğu kadar baba olabilseydi ne değişirdi?' diye sorar Hegel.

Oyun İşleri/ Palto – 14 Ocak 2020 Salı 20.30

“Kahkahayla Gözyaşı Arasındaki Sosyal Sınıf Çelişkisi ve Aşk” alt başlıklı oyun, Nikolay V. Gogol'ün “Palto” öyküsünden oyunlaştırılmıştır. Yaşadığı dönemin Rusya'sının soğuğunu, kötülüklerini, çarpıklıklarını, gülünç durumlarını sergileyen Gogol'ün, olanca özverisiyle edindiği paltosunu çaldıran küçük bir memurun (Akakiy Akakiyeviç'in) üzüntüden ölmesini anlatan “Palto”su…

Galata Perform/ Yüz Yılın Evi (İngilizce Özel) – 16 Ocak 2020 Perşembe 21.00

Yeşim Özsoy'un 1919 doğumlu anneannesinin, şu anda var olmayan, 1959 senesinde yıkılmış olan eski bir konak, geçmiş ve çocukluğuyla ilgili anlattığı hikayeler Yüz Yılın Evi'nde belgesel bir dille aktarılırken yüz yıllık tarihimiz de çok özel ve öznel bir bakış açısıyla sahneye taşınıyor. (Oyun İngilizce dilinde sahnelenecektir)

Karart Kültür Sanat/ Ölümün Uykudaki Duruşu – 17 Ocak 2020 Cuma 20.30

“Yıl 2045… İnsanoğlu ölümü öldürmeyi başardı! Modern zamanların en büyük teknolojik gelişmesi yaşanalı 6 ay oldu. Bir insanın beynindeki tüm bilgiler, insansı bir robot bedene başarıyla aktarıldı. Artık robotu, dünyanın geri kalanıyla tanıştırma vakti geldi! Bir bilim insanı, bir gazeteci ve bir robot, dünya tarihinin en unutulmaz röportajına imza atmak için bir aradalar. Ancak farkında olmadıkları bir şey var! Her birinin geçmişi, bu röportajın önündeki en büyük engel. Röportaj sürdükçe en karanlık sırlar gün yüzüne çıkacak!”

Atlas Tiyatro/ Gölge – 18 Ocak 2020 Cumartesi 20.30

Üç ‘erkek' çocukluk arkadaşı. Bir tesadüf. Bir içki sofrası. Ve zihinlerinde saklambaç oynayan hatıralar. Gölge gibi takip eden, hatırlanmak istenmeyen olaylar. Bu oyun, ebelenmekten kaçan belleğin bir oyuna dönüşümüdür. Peki bu

oyunda ebe kim?

Aylaklar Kumpanyası/ Samimiyet – 20 Ocak 2020 Pazartesi 20.30

“Gerçekten mi? İyi miyiz? Gün içinde en basitinden en karmaşığına kaç kere yalan söylüyoruz? Kimleri kandırıyoruz? Ailemizi? Arkadaşlarımızı? Kendimizi?.. Kendimize karşı ne kadar “samimi”yiz? Kendimizi yaşıyor muyuz? Yoksa kendimizi programlıyor muyuz? Ne kadarımız hayal, ne kadarımız gerçek? “Samimiyet”; hepimizin yaşadığı, yaşıyor olduğu veya yaşayacağı bir kendini kandırma(ma) yolculuğu. Yol nereye varır, bilinmez…”

9:15/ Çekmeceden Yıldızlara – 21/28 Ocak 20.30

Halil Yağız Şanal'ın yazdığı, Onur Gürçay'ın yönettiği ve Merve Güran, Şakir Güler ve Musa Can Pekcan'ın oynadığı Çekmeceden Yıldızlara, günümüz Küçükçekmecesinin varoşlarında hayallerini keşfetme ve o hayallere ulaşmanın yollarını bulmaya çalışan üç gencin varoşun çıkmaz karanlığına direnme çabasını konu alıyor.

Kot 1 Tiyatro/ Hitlerin Bıyığı – 23 Ocak 2020 Perşembe 20.30

‘Kim özgür iradesiyle kendinden daha güçsüz diye birini öldürebilir? Kim bir çocuğa zarar verebilir Buda? Kim hiç tanımadığı insanlar uğruna, hiç hissedemediği saçma sapan fikirler uğruna, canını, malını feda edebilir? Körkütük bir şeye inanacak kadar irade dışı olabilir? Sence Adolf kendi iradesiyle, sırf bira içmiyor diye Miço'yu öldürebilir mi? Hayır Buda… Kendine insanım diyen hiçbir yaratık bunu yapamaz. Eğer bir güç tarafından kontrol edilmiyorsa…'

Gözde Atalay/ Clown Atölye – 24, 25, 26 Ocak 2020 20.30

Clown yolculuğu kendi kişiliğimizin bilinmeyen yönlerinde gezintiye çıkmaya karar verdiği mizandan itibaren başlar. Ne zaman ki dengesizliği tecrübe ederiz, yaşamın kaotik ve öngörülmez doğasından derinden zevk alan içimizdeki evcilleşmemiş diğeri ile diyalog kurarız iște o zaman Clown yolcuğumuz başlar.

Tiyatro Nok/ Halk Düşmanı – 27 Ocak 2020 Pazartesi 20.30

Henrik Ibsen’in oynandığında en çok ses getiren eserlerinden biri olan “Bir Halk Düşmanı” Tufan Afşar’ın uyarlaması ve rejisiyle günümüze ve ülkemize geliyor. Ibsen’den bu yana güç, siyaset, demokrasi, para, kapitalizm, medya ve iktidar-muhalefet kavramlarının ne kadar ilerlediğini…ya da belki de hep aynı yerde durduğu tartışılıyor Halk Düşmanı’nda. Doğru, ne zaman doğrudur? Kaç kişi desteklerse doğru, doğru olur?

Tiyatro Versus/ Kreutzer Sonat – 29 Ocak 2020 Çarşamba 20.30

Kreutzer Sonat, Ludwig Van Beethoven'ın la majör, 9 numaralı, op.47 keman ve piyano sonatının adıdır. Karısının kendisini genç bir müzisyenle aldattığını düşünen Pozdnışev bir kıskançlık krizine girerek karısını öldürür. Pozdşınev'in tek kişilik bir anlatı ile bütün evlilik sürecini gözden geçirdiği oyun müzik, kadın ve erkek ilişkileri ve toplumun insan üzerindeki baskısını masaya yatırıyor.

Galata Perform/ Yüz Yılın Evi – 30 Ocak 2020 Perşembe 21.00

Yeşim Özsoy'un 1919 doğumlu anneannesinin, şu anda var olmayan, 1959 senesinde yıkılmış olan eski bir konak, geçmiş ve çocukluğuyla ilgili anlattığı hikayeler Yüz Yılın Evi'nde belgesel bir dille aktarılırken yüz yıllık tarihimiz de çok özel ve öznel bir bakış açısıyla sahneye taşınıyor.

Başak Kara/ Yan Rol- 31 Ocak 2020 Cuma 20.30

“Siz hiç geçtiniz mi karanlık tarafa? Bunun için neleri göze alırsınız? Neleri feda edersiniz? Nelerden vazgeçersiniz? Karanlık tarafa geçmek saliselik bir şey. Siz buna cesaret edebilir misiniz? Hayatı boyunca başkalarının hikayesinin yan rolü olan kızın kendi hikayesinde başrol olma zamanı.” Deniz Madanoğlu'nun yazdığı, Pınar Çağlar Gençtürk'ün yönettiği Yan Rol'de Başak Kara tek kişilik performans sergiliyor.