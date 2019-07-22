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Lord Varys’ten GoT finaline yönelik eleştirilere tepki
Lord Varys’ten GoT finaline yönelik eleştirilere tepki
Game of Thrones'ta Lord Varys'i canlandıran Conleth Hill, dizinin son sezonuna ve finaline gelen tepkilerle ilgili, "Medyanın yürüttüğü bir nefret kampanyasıydı" yorumunu yaptı.
Kültür Sanat 22 Temmuz 2019 - 12:11

Fenomen dizi Game of Thrones sona erdi, ancak final ile ilgili tepkiler sona ermedi. İzleyicilerin ve eleştirmenlerin çoğu, finali beğenmezken, alternatif sonlarla ilgili çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor. Bu süreçte Game of Thrones’un yıldızları da dizinin finalini savunmayı sürdürüyor. Dizide Lord Varys’i canlandıran Conleth Hill, San Diego’da gerçekleşen Comic Con buluşmasında konuştu.

Finale gelen tepkiler ile ilgili “Medya liderliğindeki nefret kampanyası” diyen Hill, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllar süren hayranlığınız için minnettarız. Bence gerçek olan bu; medya öncülüğündeki nefret kampanyası değil.” Dizide Jaime Lannister’ı canlandıran Coster-Valdau ise “Bu bir son olduğu için dizinin sonu sizi bir şekilde mahvedecekti. Bu sonu beğendiyseniz ya da nefret ettiyseniz güzel, ancak insanları aşağılamayın” dedi.

Game Of Thrones geçen hafta tam 32 Emmy adaylığı elde etmişti.

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