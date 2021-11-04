Gökmen Ulu imzalı Müjdat Gezen belgeselinin İzmir galası yapıldı

Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan Müjdat Gezen Belgeseli’nin İzmir prömiyeri yapıldı. Sanat yaşamının 61. yılını yaşayan Müjdat Gezen’in onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte neşe ve duygu yüklü anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türk Tiyatrosu'nun duayenlerinden Müjdat Gezen'in 61. sanat yılı kutlandı. Bu bağlamda, yönetmenliğini ve senaristliğini Gazeteci Gökmen Ulu'nun yaptığı belgesel filmin Türkiye prömiyeri gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tamamen ücretsiz gerçekleştirilen kültür etkinliğine ilgi büyüktü.

“TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ADAM”

İzmir'e ailesi ve “Baba – Kız” adlı tiyatro oyununun ekibi ile birlikte gelen Müjdat Gezen salona girişte alkışlar ile karşılandı. Etkinlik Gökmen Ulu'nun sunumu ile başladı. Konuşmasına, “Bu akşam bizleri Müjdat Gezen sevgisi ve onun çok güzel temsil ettiği ortak değerlerimiz bir araya getirdi. 61 yıldır Türkiye'nin yüzünü güldüren adam ve değerli ailesi, sevgili İzmir'inize hoş geldiniz” sözleri ile başlayan Ulu, belgesel çekimi için iki yıl önce kolları sıvadıklarını, ancak pandemi nedeni ile gösterimi ancak yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

“MÜJDAT GEZEN'İN YÜREĞİNE BAKTIM”

Belgeseli yaparken en çok Müjdat Gezen'in yüreğine bakmaya çalıştığını ifade eden Ulu, “Mesleki niteliklerinden ziyade, karakteristik özellikleri üzerinde durdum. Bilinmeyen yönlerini, onun nasıl bir insan olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu tek başıma yağmadım; istedim ki, ailesi, dostları, öğrencileri ile birlikte anlatalım. Herkes bu işin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

BELGESELE SIĞMAYAN DETAYLAR BİYOGRAFİ KİTABINDA

Arşiv görüntülerinin yanısıra, 46 kişi ile röportaj yaptığını vurgulayan Gökmen Ulu, “Oysa hayatı boyunca para değil insan biriktiren Müjdat Gezen'in çok daha fazla arkadaşı ve öğrencisi var. Röportaj yapamadıklarımdan özür diliyor, hepsinin anlayış ve hoşgörüsüne güveniyorum. Ama şunu da belirteyim; belgeselde yer veremediklerime, yazmış olduğum ve pek yakında çıkacak Müjdat Gezen biyografi kitabımda yer verebildim” dedi.

“MÜJDAT GEZEN İNSAN HAZİNELERİMİZDENDİR”

Ulu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu belgesel; hayatının önemli bir kısmını topluma vakfeden, en büyük mutluluk kaynağı mutlu etmek olan Müjdat Gezen ustaya ve onun yoldaşlarına, fikirdaşlarına, onurdaşlarına bir saygı duruşudur. Yurttaşlar olarak ona olan şükran duygumuzun tezahürü olmanın ötesinde, toplumun her kesimine her daim rol model göstermektir. Çünkü Müjdat Gezen Türkiye'nin insan hazinelerindendir.”

GIRGIRİYE SÜRPRİZİ

Gökmen Ulu'nun sunumunun ardından 95 dakikalık belgesel filmin gösterimi yapıldı. Film esnasında duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan seyirciler, bazı anlarda kahkahaya boğuldu, bazı anlarda ise filmde yansıyan olgulara alkışlar ile reaksiyon verdi. Gösterimden sonra Müjdat Gezen alkış sağanağı altında sahneye çıktı. Bu esnada Gezen'i ve izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Roman müzik grubu “Çılgın Cemal ve Arkadaşları” Müjdat Gezen'i Yeşilçam'ın kült filmlerinden Gırgıriye'nin müzikleri ile karşıladı. Yaptığı çalışmalar ile Romanlar'a karşı toplumun bazı kesimlerindeki önyargıları kırarak bu konuda da bir zihniyet devrimine yol açan Müjdat Gezen, bu sürprizden bir hayli hoşnut olduğunu belirtti. Seyircileri selamladıktan sonra orkestranın arasına oturan Gezen, bir süre darbuka çalarak müziğe eşlik etti.

GEZEN: BANA BU GÜCÜ VEREN AİLEM VE DOSTLARIM

Müjdat Gezen, “Ellerine sağlık Gökmen, hakikaten çok emek verdin biliyorum, çok güzel bir belgesel olmuş. Gökmen Ulu'nun emeğine sağlık. Eksik olmasın dostlarım da iyi anlatmış. Ben arkamdan methedilmeyi severim ama yüzüme karşı methedilince utanırım. Çok sağ olun, beni çok duygulandırdınız” dedi. Gezen, “Bana bu gücü verenlerin içerisinde ailem, dostlarım, yakınlarım var. Ancak beni son zamanlarda en çok mutlu eden olay, Hollanda'da yaşayan ve hasretini çektiğim kızım Elif ile ‘Baba – Kız' oyununda aynı sahneyi paylaşmam” dedi. Usta sanatçı, kızı Elif Gezen'i sahneye davet etti. Baba – kız kucaklaşması seyircileri duygulandırdı. Elif Gezen, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda oyun sahneleyeceklerini ifade ederek İzmirliler'e davette bulundu.

SEN GÜL DÜNYA GÜLSÜN

Müjdat Gezen Belgeseli'nin anlatıcıları arasında aile üyeleri ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları ve öğrencilerinden Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Zülfü Livaneli de yer aldı. Kamerada Hakkı Şahin, kurguda Bulut Bardak, ses düzenlemesi ve müzik tasarımında Samet Önder Kök'ün görev üstlendiği belgeselde, Elif Gezen de özel bir bestesi ile yer aldı. Meltem Taşkıran'ın belgesel için özel olarak yazdığı, bestelediği ve seslendirdiği ‘Komikler Ağlamaz' şarkısı da beğeni topladı. Şarkının şu sözleri, sahnedeki perdeye yazıldı: “Bir mum yak kalbe, karanlık senden ürksün. Sen gül, dünya gülsün.”

ORTAK DEĞERLER BİR ARAYA GETİRDİ

Gazeteci Gökmen Ulu ise çok heyecanlı olduğunu belirterek “Bugün burada bizi Müjdat Gezen sevgisi ve onun temsil ettiği ortak değerler bir araya getirdi. Belgeselin çekimlerine iki yıl önce başladık. Araya pandemi girdi, bugünü çok bekledik. Hasret kaldığımız Türkiye’nin temsilcisi Müjdat Gezen’i çok özledik. Aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin simge ismi, Türk tiyatrosunun büyük üstadı, tam 61 yıldır yüzümüzü güldüren Müjdat Gezen ve değerli ailesi İzmir'e hoş geldiniz” dedi. Müjdat Gezen’in bilinmeyen yönlerini anlatmaya çalıştığını söyleyen Gökmen Ulu, “Bu belgesel hayatının önemli bir kısmını topluma vakfeden Müjdat Gezen ve onun yoldaşlarına bir saygı duruşudur. Bu belgesel yurttaşlar olarak ona olan şükran duygumuzun tezahürü olmasının ötesinde, toplumun her kesimine her daim rol model göstermektir” dedi.

KIZI ÖZEL BİR BESTE İLE KATILDI

95 dakikalık belgeselde, Müjdat Gezen'in meslek yaşamının yanı sıra az bilinen ve hiç bilinmeyen yönleri de anlatıldı. Anlatıcılar arasında aile üyeleri ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları ve öğrencilerinden Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Zülfü Livaneli de yer aldı. Usta sanatçının müzisyen kızı Elif Gezen de özel bir bestesiyle belgeselde yer aldı.