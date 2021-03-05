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Nesne kültüründen dijital kültüre “Zevk Meselesi”

İstanbul’daki Pera Müzesi’nin yeni sergisi Zevk Meselesi ziyarete açıldı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulan sergi, kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor.

Nazan DOĞANER HALICI
Güncellenme: 06:20, 05/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Nesne kültüründen dijital kültüre “Zevk Meselesi”

Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin, yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor.

Pierre et Gilles'in Çiçekler ve Gözyaşları adlı eseri.

Yüksek sanat ve kitle kültürü arasındaki sınırların muğlaklaştığı günümüzde, güncel sanatın eril ve seçkinci tarihini geride bırakarak daha kapsayıcı reflekslerle donandığına dikkat çeken Ulya Soley, “Zevk Meselesi, zevkleri daha kapsayıcı bir gelecek için tartışmaya açmayı hedefliyor” dedi.

Sanatçı Alex Da Corte'nin Küresel Dünyanın Dikdörtgen Haritaları adlı eseri.

Sergi, 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir.

 

istanbul Sanat
Yayınlanma Tarihi:06:00,