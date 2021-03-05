Nesne kültüründen dijital kültüre “Zevk Meselesi”

Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin, yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor.

Yüksek sanat ve kitle kültürü arasındaki sınırların muğlaklaştığı günümüzde, güncel sanatın eril ve seçkinci tarihini geride bırakarak daha kapsayıcı reflekslerle donandığına dikkat çeken Ulya Soley, “Zevk Meselesi, zevkleri daha kapsayıcı bir gelecek için tartışmaya açmayı hedefliyor” dedi.

Sergi, 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir.