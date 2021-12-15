Netflix, Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond Elite Platinum Plus’ı yayınlayacak

Cem Yılmaz hayranlarına Netflix'ten müjde geldi. Dijital yayın platformu, komedyenin yeni gösterisi 'Diamond Elite Pilatinum Plus'ı yayınlayacağını duyurdu. İşte tarihi...

Sozcu.com.tr

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Netflix Türkiye, Cem Yılmaz‘ın ‘Diaomond Elite Platinum Plus’ stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan ‘Diamond Elite Platinum Plus’, 31 Aralık‘ta Netflix'te yayınlanacak.

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz’ın gösterisiyle ilgili kısa bir video da paylaştı.

Öte yandan Cem Yılmaz yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’nin de hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.

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