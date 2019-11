New York’ta Türk müziği ziyafeti

New York’taki konser salonu Carnegie Hall, New York Atatürk Korosu ve Türk müziğinin önemli gruplarından İncesaz’ın nağmeleriyle çınladı.

New York Atatürk Korosu ve Türk Sanat Müziği’nin en başarılı temsilcilerinden İncesaz, TIME Derneği (Turkish and International Music Ensemble) organizatörlüğünde, 2 Kasım’da dünyaca ünlü Carnegie Hall'un Zankel salonunda benzersiz bir müzik ziyafeti sundu. Sunucu Tolga Gariboğlu'nun keyifli sunumuyla başlayan ve 600 seyircinin izlediği programın ilk bölümünde, Nedim Katgi'nin müzik direktörlüğündeki New York Atatürk Korosu sahne aldı. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin çok önemli klasik eserlerinden oluşan zengin repertuar, koro tarafından ilk kez icra edilen çok sesli vokal düzenlemesi ve New York metropolitan bölgesinin en iyi müzisyenlerinden oluşan orkestranın solo performansları izleyicilerden tam not aldı.



Konserin ikinci bölümünde ise Türk müziğinin en önemli gruplarından İncesaz, müzik ziyafetini doruğa çıkardı. Grubun kurucusu Cengiz Onural'ın yönetiminde, geleneksel ve klasik enstrümanlar eşliğinde Türk müziğini evrensel bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan ve modern Türk müziğinin yaratıcısı olarak kabul edilen İncesaz'ın tınıları, Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu'nun muhteşem vokalleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İncesaz'ın kurucusu ve Müzik Direktörü Cengiz Onural “Amerika'nın önde gelen, prestijli salonlarından biri olan Carnegie Hall'da konser vermek kendi adıma ve İncesaz adına müthiş gurur verici bir anıydı. İzleyicilerin son derece sıcak enerjisinden grup olarak çok etkilendik. Türk müziğine gönül vermiş bu harika amatör müzisyenlerin, bu büyüklükteki bir organizasyonu üstlenmesi ve başarıyla gerçekleştirmesi takdire şayandı. Verdikleri tüm emekler için New York Atatürk Korosuna müteşekkiriz” dedi.



Amerika'da yaşayan Türklerin yoğun ilgisi ile biletleri kısa sürede tükenen konserin ardından New York Atatürk Korosu Müzik Direktörü Nedim Katgi ise “Böyle bir salonda, çok sesli müzikle böyle başarılı bir performans gerçekleştirdikleri için, koristlerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. 2008 yılında, New York Atatürk Korosu'nu kurduğumuzda amacımız Amerika'daki Türk toplumuna kaliteli müzik sunmak, Türk müziğini daha geniş kitlelerle buluşturmak ve evrensel müzik anlayışıyla her tür müziğe kapımızı açmaktı. Büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdiğimiz konserlerde hep bizi daha ileriye taşıyacak ve Türk müziğini daha çok kişiyle buluşturacak, kaliteli bir repertuar oluşturmaya gayret ettik. Önümüzdeki günlerde de yepyeni repertuarımızla ve projelerimizle seyircimizi şaşırtmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.