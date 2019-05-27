Nusret Gökçe 72. Cannes Film Festivali’nde ödül aldı

Geçtiğimiz hafta 72. Cannes Film Festivali'ne katılan Nusret Gökçe, 'Dünyanın En İyi Blogger'ı ödülünü aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı

Ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta, 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen The Traitor filminin galasına katılmış ve kırmızı halıda yaptığı meşhur tuz serpme hareketiyle ilgiyi üzerine toplamıştı.

‘Saltbae’ hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, Cannes’dan eli boş dönmedi. Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İyi Blogger’ı ödülüne layık görüldü.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Gökçe’ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi. Gökçe, ödülüyle sosyal medyadan paylaşım yaparak, “Dünyanın en iyi ünlü blogger’ı oldum. Şükürler olsun Tanrım, herkese teşekkür ederim” notunu yazdı.