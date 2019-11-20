Özcan Alper’in yeni filminde başroller Sibel Kekilli ve Berkay Ateş’e emanet

Sonbahar, Rüzgarın Hatıraları, Gelecek Uzun Sürer gibi başarılı filmlere imza atan Özcan Alper, yeni filmi Karanlık Gece'de başrolleri Sibel Kekilli ve Berkay Ateş'e emanet etti.

Sibel Kekilli ile Berkay Ateş, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi “Karanlık Gece”de rol aldı. İkilinin, Karanlık Gece’de rol aldığı ise Özcan Alper'in dün yaptığı Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.



Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları gibi başarılı filmlere imza atan Özcan Alper’in Karanlık Gece isimli son filminde Taner Birsel, Pınar Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.

YILLAR SONRA TÜRK YÖNETMENLE

Fenomen dizi Game of Thrones’ta da oynama başarısı gösteren Sibel Kekilli en son 2006’da Eve Dönüş filmi ile bir Türk yönetmenin filminde rol almıştı.