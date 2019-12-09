Paramparça nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘param parça’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Paramparça nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘param parça’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘paramparça’dır. Paramparça mı, param parça mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘paramparça'dır.

PARAMPARÇA NE DEMEK: Pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş anlamındadır.

PARAMPARÇA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin paramparça mı, param parça mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı paramparça şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

param parça (Yanlış kullanım)

paramparça (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Elimden kayan tabak yere düştüğünde paramparça oldu.”