Paramparça nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘param parça’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘paramparça'dır.
PARAMPARÇA NE DEMEK: Pek çok parçaya ayrılmış, parça parça olmuş anlamındadır.
PARAMPARÇA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin paramparça mı, param parça mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı paramparça şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
param parça (Yanlış kullanım)
paramparça (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Elimden kayan tabak yere düştüğünde paramparça oldu.”