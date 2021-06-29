Peribacaları ‘mikro kumlama’ tekniği ile temizleniyor

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü ile Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı ekiplerinin iş birliği ile peribacalarını temizleme çalışması başladı. Bu kapsamda ekipler, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarını temizliyor.

“SAYGISIZLIK”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Kapadokya için çok büyük bir zenginlik olan peribacalarının tahrip edilmesi kültüre, doğaya ve memlekete büyük saygısızlık. İl Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahada bu tür çirkinliği yapanların tespitine yönelik çalışma başlattık. Peribacalarındaki bu tahribatı ortadan kaldırmak için de temizleme çalışmaları yapılıyor” dedi. (DHA)

