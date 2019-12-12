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Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detaylar paylaşıldı
Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detaylar paylaşıldı
Netflix, yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detayları paylaştı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak.
Kültür Sanat 12 Aralık 2019 - 13:31

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği, Netflix’in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan ilk detaylar paylaşıldı. Belgeselin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor.

Tuba Büyüküstün

Emre Şahin’in yönetmenliğini yaptığı belgesel dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Belgesel altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Birkan Sokullu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Selim Bayraktar

Osman Sonant