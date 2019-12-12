Netflix, yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detayları paylaştı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak.

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği, Netflix’in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan ilk detaylar paylaşıldı. Belgeselin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor.

Emre Şahin’in yönetmenliğini yaptığı belgesel dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Belgesel altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.