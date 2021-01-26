Sabancı Müzesi’nde özel buluşma

Şeyh Hamdullah’ın eser verdiği Sultan II. Bayezid Dönemi uluslararası bir konuşmayla anılacak

Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Cemal Kafadar, “Ölümünün 500’üncü Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi kapsamında çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek. Konuşma, Sultan II. Bayezid dönemine odaklanacak.

Sakıp Sabancı Müzesi ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenlenecek.

Harvard Üniversitesi Vehbi Koç Türkiye Etütleri Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Cemal Kafadar Rıza, İmar, Fetih: II. Bayezid’in İmkânları ve Tercihleri başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Sakıp Sabancı Müzesi ve Columbia University Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies tarafından canlı yayınlanacak konuşmada, Osmanlı hat ekolünün öncüsü Şeyh Hamdullah’ın hamisi Sultan II. Bayezid’e odaklanılacağı ve Prof. Dr. Kafadarın, II. Bayezid’in hükümdarlık yıllarına (h. 1481-1512) yepyeni bir bakış açısı getireceği belirtildi.

Etkinlik ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sultanı, babası ve oğlunun gölgesinden sıyırarak yeniden değerlendirmeyi, Amasya’nın o çağdaki rolünü “Bursa-Edirne-İstanbul” üçlemesinden bağımsız bir yaklaşımla irdelemeyi ve Çaldıran Savaşı’na odaklanmayan bir bakış açısıyla, 15. yüzyıl sonu ila 16. yüzyılın başları üzerine düşünmeyi amaçlayan Prof. Dr. Cemal Kafadarın konuşmasında, II. Bayezid’in geleceğe dair görüşleri anlatılacak.

Bunun yanında kültür hamiliği ve saray kütüphanesi de ele alınacak. 29 Ocak 2021 Cuma günü Türkiyede 18.30’da, New York’ta ise 10.30’da başlayacak konuşma İngilizce olacak ve eş zamanlı Türkçe çeviri seçeneğiyle yayınlanacak.

Etkinliğe ücretsiz katılmak isteyenler Sakıp Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. DHA

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