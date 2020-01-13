Safiye Ayla Targan mezarı başında anılacak

Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 22. ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında sevenleri, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi ve bursiyerleri tarafından anılacak.

Kendine has üslubu ve ses ahengiyle Türk Müziği'nde bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan, yüzlerce çocuğun eğitimine verdiği destekle minnet duyulan bir isim olmayı başardı.

Türk Eğitim Vakfı’nın bağışçılarından Safiye Ayla Targan, 22. ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak. Safiye Ayla Targan adına verilen burs fonundan bugüne kadar 1.745 burs sağlandı. Gençlere hayatları boyunca hakikati aramaları ve özgün olmaları tavsiyesinde bulunan Safiye Ayla Targan, 1968 yılında hazırladığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına TEV'e bağışlamıştı. Sanatçının vasiyetnamesi üzerine; 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana, müzik ve güzel sanatlar alanlarında eğitim gören yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere TEV tarafından burs sağlanıyor.