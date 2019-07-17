Şahan Gökbakar’dan Recep İvedik 6 açıklaması

Gündeme dair gelişmeleri yakından takip eden ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini hep canlı tutan Şahan Gökbakar, geride bıraktığımız Şubat ayında tıpkı bundan öncekilerde olduğu gibi Recep İvedik serisinin yeni filmini vizyona sürmeye hazırlanıyordu. Ancak sinema salonları ve film yapımcıları arasında yaşanan kriz sonrasında bu sorunun çözülmesini bekleme kararı alan Gökbakar, filminin vizyon tarihini ileri bir zamana bırakmıştı. Daha önce Kasım ayında Recep İvedik 6 filmini seyirci ile buluşturacağını açıklayan Gökbakar, bununlar yetinmeyerek instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu ve takipçilerinden kendisine çokça sorulduğunu belirterek filminin vizyon tarihini açıkladı.