Samida ‘Alaca’ ile geliyor

Samida, geleksel müziklerin etkileyici estetik derinliğini polifonik vokal anlayışı ile beraber geleneksel sazlar ve dünya sazlarını harmanlayıp dinleyicilerine sunuyor. Topluluğa Yudum Şahin panduri ve vokalle, Damla Şahin salamuri ve vokalle, Tamara Şahin keman ve vokalle, Efgan Rende gitarla, Ali Kazım Akdağ bağlama ailesiyle, Baran Aşık balabanla, Burak Demir bas gitarla, Ersen Killik perküsyonla ve İlhan Özgür akordeonla eşlik ediyor. Topluluğun müzik direktörlüğünü Ali Kazım Akdağ üstleniyor.

KONSER PROGRAMI BELLİ

Albümlerine ek olarak sahne performanslarıyla beğeni toplayan Samida, Nisan ayında verecekleri 4 konserde Alaca'daki şarkılarını seslendirecek. Nisan ayı konserlerine 2 Nisan Zorlu Center'da başlayacak olan Samida, 15 Nisan'da Sakarya'da Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 19 Nisan'da Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, 27 Nisan'da ise Ankara Milyon Performance Hall'da sahne alacak.