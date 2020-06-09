Sanatçılar virüse karşı fon kurdu

Corona virüsü sürecinde işsiz kalan genç orkestra sanatçılara destek için fon kuruldu. Agofon adlı sistemde 30 yaş altı genç sanatçılara dijital bir çalışma sahası sunarak emeklerini ekmeğe dönüştürmeleri sağlanacak. Gürer Aykal başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçı, tüm sanatseverleri destek olmaya çağırdı.

Sanatçılar, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Sahneler kapandı, oyunlar iptal oldu, konserler sustu. Mesleğini icra edemeyen sanatçılar da öngöremediği bir işsizlik sürecine girdi.

Yaşanan ağır tablo, sıradışı bir çözüm önerisi ortaya çıkardı. Orkestra Sanatçıları Destek Fonu AGOFON. Türkiye'nin sayılı gençlik orkestralarından biri olan Agora Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genç şefi Murat Ömür Tuncer'in girişimiyle, yevmiyeli genç müzisyenleri destekleyecek bir fon projesi geliştirildi.

AGOFON, hâli hazırda mesleğini icra edemeyen, aktif meslek hayatlarında ise güvencesiz çalışmak zorunda kalan birçok genç müzisyene, dijital ortamda bir alan açarak, hayatlarını kazanabilecekleri nitelikli bir model yaratacak.

“ASLA BİR BAĞIŞ KAMPANYASI DEĞİL”

Projeyi geliştiren genç şef Murat Ömür Tuncer; projenin asla bir bağış kampanyası olmadığını vurgulayarak, “Bir bakıma bir e-ticaret sistemi. Yani destekçiler tamamen simgesel olan ürünleri, belli ücretler karşılığında satın alıyor. Bu niteliğiyle belediyeler gibi bir bağış engeliyle karşılaşmayacak. Elde edilen para, ilk etapta belirlenecek 50 genç sanatçıya 2 yıl boyunca aylık maaş olarak aktarılacak. İkinci aşamada sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Destek çağrısında bulunan Tuncer, “Kendinizi sorumlu hissetmeniz için sanatın ve müziğin hayatınızda ufacık da olsa bir yere sahip olması yeterlidir. Tüm sanatseverleri www.agofon.com üzerinden projeye destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



ELON MUSK MODELİ

AGOFON Türkiye'de ilk kez denenen “açık kaynaklı” bir kültür sanat modeli olarak öne çıkıyor. Projenin her adımının kamuoyuyla anlık olarak paylaşıldığı bu modele göre, toplumsal dayanışma ve ortak iş gücü, dijital çağa adapte ediliyor. Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk da projelerinde bu iş modelini kullanıyor.

ÜNLÜLERDEN GÜÇLÜ DESTEK

Projenin destekçileri arasında Gürer Aykal, Sevinç Erbulak, Demir Demirkan, Gülsin Onay, Ruşen Güneş, Cem Mansur, Barış Atay, Orhun Orhon, Bülent Parlak, Orhan Aydın, Emre Şen, Semir Aslanyürek ve Hülya Eryetli gibi birçok ünlü sanatçı ve Boğaziçi Caz Korosu ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası gibi topluluklar da bulunuyor.

YÜZDE 35'İ GÜVENCESİZ ÇALIŞIYOR

Türkiye'de tüm yerleşik orkestraların kadrosundaki sanatçıların yüzde 35'lik dilimi iş güvencesi olmadan çalışıyor. Üstelik bu sanatçıların neredeyse tamamı 30 yaş altı genç müzisyenlerden oluşuyor.