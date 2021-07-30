Scarlett Johansson’dan Disney’e dava: Zarara uğradım

Black Widow filmi hem sinemalarda hem de dijital platformlarda gösterilen Scarlett Johansson, gelir kaybına uğradığını iddia ederek Disney'e dava açtı.

SOZCU.COM.TR

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Marvel filmlerinde hayat verdiği Black Widow karakteriyle büyük bir başarı elde eden ABD'li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, karakterle aynı adı taşıyan filmle gündemde.

ABD’de vizyona girdikten sonra aynı dönemde Disney’in dijital yayın platformunda da gösterilen film, Johansson ve yapım şirketi arasında ipleri gerdi. Şirketin sözleşme kurallarını ihlal ettiğini savunan 36 yaşındaki oyuncu, mahkemeye başvurdu.

EMSAL OLABİLİR



Filmin sinemalarla birlikte, dijital platformda yayınlamasıyla gelir kaybına uğradığını öne süren Johansson tazminat talebinde bulundu. ABD medyası, davanın sonucunun önümüzdeki dönemde pek çok yapım için emsal olabileceğine dikkat çekiyor.

Black Widow'u merkeze alan filmin etkinliklerine internet üzerinden katılarak merak uyandıran Johansson'un hamile olduğu ve sağlık sebebiyle bu kararı aldığı ortaya çıkmıştı.