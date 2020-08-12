Selanik’ten başlayıp sonsuzluğa uzanan bir dostluk

Yaşar Gürsoy'un kaleme aldığı 'Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker' eseri, Sia Kitap tarafından okurlarla buluşturuldu.

Çankaya'nın silahşorlarından olarak anılan Nuri Conker asker, siyaset adamı, idareci ve en önemlisi eşsiz bir dosttu Mustafa Kemal için…

Selanik'ten başlayıp sonsuzluğa gidinceye kadar birbirlerini bir an bile bırakmadılar.

Yaşar Gürsoy’un kaleme aldığı ‘Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker’ kitabı hem Mustafa Kemal'in hem de Nuri Conker'in hayatına yakından bakıyor, daha önce duyulmayan anıları okurlarla buluşturuyor.

Bu iki can dostun hikâyesi, aynı zamanda Milli Mücadele yıllarını anlamak açısından da çok değerli. Nuri Conker, Yakup Kadri'nin dediği gibi, “İzinden yürüyen, yanından ayrılmayan”, Atatürk'ün bizzat söylediği gibi de, onun “Hatırası, kalp ve vicdanından çıkmayacak” kardeşiydi…