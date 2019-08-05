Şenay Lambaoğlu’ndan Azeri türküye yeni yorum

Şenay Lambaoğlu türler arasında seyreden müzikal yolculuğunda bu kez ”Aman Avcı” şarkısı ile sevenleriyle buluştu. Başarılı sanatçı, bu kez iki kardeş ülke arasında ”Aman Avcı” şarkısı ile bir köprü kurdu. Bir Azerbaycan türküsü olan ”Aman Avcı”nın düzenlemesini Tolga Görsev üstlendi.

Bursa’nın Kestel bölgesinde Cumalıkızık ve Kozluören köyünde çekilen klip bir ayrılık hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Ahsen Eser’in üstlendiği klipte Türk destanları içinde ve Türk kültüründe sıkça kullanılan elma ve ağaç imgesi kullanıldı. Elma bir çok kültürde farklı anlamlar taşısa da Azerbaycan kültüründe sevgiyi, doğuşu ve söz vermeyi simgelerken ağaç ise yaşamı anlatmakta. Bu imgelerden oluşan kareleri de klipte buluşturan sanatçı izleyicilere görsel şölen sunmakta.