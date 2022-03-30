Sharon Stone yeni DC filminde “kötü kadın”ı oynayacak
Temel İçgüdü filmiyle tanınan ünlü aktris Sharon Stone, DC Comics'in yeni filminde rol almaya hazırlanıyor.
64 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone, çizgi roman yayıncısı DC Comics’in yeni filmi “Blue Beetle”da rol alacak.
Casino filmiyle 1996 yılında Oscar’a aday gösterilen Stone, yeni filmi “Blue Beetle”da kötü karakter Victoria Kord’u canlandıracak.
Hayranları, Victoria Kord karakterinin, 2020’de Suicide Squad çizgi romanlarında kötü adam olarak yeniden tasarlanan zengin ve güçlü Ted Kord’un cinsiyet değiştirmiş bir versiyonu olacağını düşünüyor.
BLUE BEETLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, Xolo Maridueña’nın canlandıracağı karakterin, memleketi El Paso’da, uzaydan gelen bir bok böceğini keşfetmesi ve böceğin saldırısına uğrayıp farklı özelliklere bürünmesi ve çeşitli silahlara sahip olması anlatılıyor.
Yapımcılığını Warner Bros.’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda George Lopez, Bruna Marquezine, Harvey Guillén, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar ve Belissa Escobedo da yer alıyor.
Angel Manuel Soto’nun yöneteceği filmin 18 Ağustos 2023’te ABD sinemalarında gösterime girmesi bekleniyor.