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Son Dakika… Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika… Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı!
Tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Ayşen Gruda Kağıthane'de yer alan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 17 Aralık 2018 - 15:29

Türk Sineması’nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane’de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda’nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

“TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Gruda’nın mide kanaması şüphesiyle 10 gün önce rahatsızlandığı ve tedavi altına alındığı, şu an için durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Son güncelleme: 16:53 - 17.12.2018
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