Star Wars Günü nedir? Bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü

Dünyada en çok izlenen film serilerinin başında gelen Star Wars için 4 Mayıs gayri resmi bir kutlama günüdür. Her yıl dünyanın dört bir yanında kutlamaları yapıldığı 4 Mayıs günü için bu yıl corona virüs salgını nedeniyle sessiz geçiyor.

4 MAYIS NEDEN STAR WARS GÜNÜ?

4 Mayıs'da gayri resmi olarak Dünya Star Wars günü olarak kutlanmaktadır.

Filmin klasik “May the force be with you” yani “Güç seninle olsun” anlamındaki cümlesindeki ‘force' (güç) kelimesi ile ‘fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden yardımcı fiil olarak kullanılan ‘may'in aynı zamanda “Mayıs” anlamına gelmesinden yola çıkılarak “May the fourth be with you” (Mayıs'ın dördü seninle olsun.) denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

STAR WARS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, “öncül” üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de yayınlanarak, tüm seri 9.filmle tamamlanış olacaktır.

2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars:Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.