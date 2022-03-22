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Steven Spielberg, bir daha asla müzikal yönetmeyeceğini söyledi

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, Batı Yakası'nın Hikâyesi'nden (West Side Story) sonra bir daha müzikal filmi yönetmeyeceğini söyledi. Spielberg, Batı Yakası'nın Hikâyesi ile Oscar'da birden fazla kategoride adaylık aldı.

Sozcu.com.tr
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Steven Spielberg, bir daha asla müzikal yönetmeyeceğini söyledi

BAFTA’dan Altın Küre’ye, Cannes’dan Oscar’a pek çok organizasyonda farklı projelerle ödül kazanan Spielberg, Batı Yakası’nın Hikâyesi ile pek çok eleştirmenden tam not almayı başarırken şimdi de Akademi Ödül Töreni’ni bekliyor.

Gösteri dünyasından haberler paylaşan Hollywood Reporter’a konuşan Spielberg, “West Side Story’nin çekimlerinin en kötü günü son günüydü çünkü başka bir müzikal yönetmeyeceğimi biliyordum” dedi.

Spielberg ve yapım şirketi Amblin, Alice Walker’ın Pulitzer Ödüllü romanı “The Color Purple”dan uyarlanan müzikalin yakında çıkacak olan film uyarlamasının arkasındalar. Yani hâlâ yapımcı olarak yer aldığı en az bir film daha var.

Spielberg’in “West Side Story”den sonra başka bir müzikal yönetme konusundaki fikrini değiştirmesi her zaman mümkün, ancak şu an için kariyerinin bu aşamasında pek çok farklı proje için çalışıyor. Ünlü yönetmenin “West Side Story”den sonraki filminin bir Western olacağını daha önce duyurulmuştu.

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