Süreyya Operası’nda kahve konserleri başlıyor

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Kahve Konserleri serisinin ilki 9 Ocak’ta İstanbul Oda Orkestrası ile başlıyor.

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Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra, genç İtalyan piyanist Pietro Bonfilio'ya eşlik edecek ve programda Beethoven'in 5 numaralı ‘İmparator' konçertosu ile Josef Suk'un serenadı yer alacak. Her ay bir orkestra ve oda müziği konserleri ile devam edecek serinin keman ve piyano resitalinde genç piyanist İlyun Bürkev 16 Ocak'da, Can Özhan – Çağdaş Özkan 23 Ocak'ta, Ozan Akkol – Ece Sözer 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda sahne alacak. Konserlerin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr adresinden temin edilebilir.