TAKSAV’da çocukların dönemi başlıyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür Ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) çocuklara yönelik grup derslerine bu ay başlıyor. Haftasonları gerçekleştirilecek dersler kapsamında Çocuklar için Resim Atölyesi, Kilden Heykeller, Elementer Müzik & Hareket(Orff) Atölyesi, Çocuk Kitaplarıyla Yaratıcı Drama ve Çocuklarla Keçelemece Atölyeleri gibi birçok alanda eğitimler verilecek.

Çocuklar İçin Resim Atölyesinde geçmişten ve günümüzden verilen örneklerle renk-çizgi-kompozisyon ilkelerinden yola çıkıp, kolaj ve doku çalışmalarıyla üretimler yapılacak. Çocuklar İçin Heykel Atölyesi kapsamında ise doğal bir malzeme olan kil ile çalışarak, hem çocukların kas becerilerinin gelişmesini, hem üç boyutlu tasarım yaparak özgün ürünler ortaya çıkartabilmeleri hedeflenecek.



Çocuklarla Elementer Müzik ve Hareket Atölyesinde “insan yetiştirmek her şeyden önce gelir” diyen ünlü Alman besteci ve eğitimci Carl Orff'un Schulwerk’i ile çocuklarla müziğin iç dünyasına doğru sanatsal bir yolculuk yapılacak.

Çocuk Kitaplarıyla Yaratıcı Drama Atölyesinde 4-10 yaş arası çocuklarla yaratıcı drama yolculuğuna çıkılacak.

Çocuklarla Keçelemece Atölyesinde eski bir el sanatı, yenilenebilir ve çevre dostu bir kaynak olan keçe yaşatılacak.