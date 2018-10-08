Televizyon sunucusu John McCririck tanınamaz halde!

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İngiliz sunucu John McCririck, verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü. Televizyon programındaki işi sona eren 78 yaşındaki ismi görenler, “Hasta mı?” yorumunu yaptı. Bu yıl depresyonda olduğu öğrenilen ünlü sunucunun, ağır bir grip geçirdiği de ifade edildi.

Yakın arkadaşı, McCririck’in grip ve göğüs enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle aşırı kilo verdiğini söyledi. Ünlü sunucunun yavaş yavaş iyileştiği belirtilirken, sevenleri “Umarım ölmezsin, John McCririck bir Big Brother efsanesidir!” şeklinde yorumlarda bulundu.

Yarış hayranı olan McCririck, 1971’den bu yana dek Jenny ile evli. Çiftin hiç çocuğu yok.

İŞTE, MCCRİRİCK’IN SON HALİ…



