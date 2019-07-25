Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, vefatının 5.inci yılında mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve ayrıca katılımcılara tatlı ikramı yapıldı. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın anısına yapılmış hayrat ise dikkatlerden kaçmadı. Anma töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerem Alışık duygularını şöyle dile getirdi. “Diğer büyük değerlerimiz gibi, Çolpan İlhan olsun Sadri Alışık olsun sanatın ortasına gül bıraktılar. Ne mutlu ki bana anne kokan çiçeklerim var benim. Öyle bir sarılırdı ki bize biz ona sarıldığımızda içimiz yuva kokardı . O bizim ailenin onuru yaşam kaynağıydı, biz onunla yaşayamıyoruz şimdi ama onu yaşıyoruz ve çok özlüyoruz onsuz aldığımız nefes boğazımızdan hiç geçmiyor” dedi.

