Tom Cruise’un bu sefer de arabası çalındı

Çekimleri İngiltere'de devam eden Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri sırasında yine bir talihsiz olay yaşandı. Tom Cruise'a ait olduğu iddia edilen ve şöförünün kullandığı BMW marka otomobil, kaldıkları otelin kapısının önünden çalındı.

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Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri yaşanan aksiliklere bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak pandemi nedeniyle, filmin İtalya’daki çekimleri durdurulmuştu. Daha sonra da İngiltere’deki set sırasında kriz çıkmış ve olay ses kayıtlarıyla basına yansımıştı. Cruise, Londra’daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti.

Görevimiz Tehlike 7 filmi bu kez de hırsızlık olayıyla gündeme geldi. İddialara göre Tom Cruise’un korumasının kullandığı BMW marka otomobil, İngiltere’de hırsızlar tarafından çalındı. Cruise’un konakladığı otelin dışında park halindeyken çalınan otomobilin 100 bin sterlin (1 milyon 153 bin TL) değerinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan, arabanın içerisinde yine Cruise’a ait binlerce sterlinlik eşya olduğu öne sürüldü. Bunların içerisinde elektronik eşyaların da olduğu bildirildi. Otomobilin çalındığı noktanın, West Midlands Polis Merkezi’nden yürüme mesafesiyle sadece birkaç dakika uzaklıkta olduğu da gelen bilgiler arasında.