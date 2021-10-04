Ünlü aktrist ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıkıyor

37 yaşındaki Rus aktrist Yulia Peresild, iki kozmonot ve bir yönetmen ile birlikte yarın Soyuz MS-19 uzay mekiği ile birlikte Dünya'dan ayrılacak. Ekip, uzayda çekilen ilk filme imza atmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Sinema dünyası için yarın kritik bir gün… Aralarında ünlü oyuncu Yulia Peresild’in de olduğu iki kozmonot ve bir yönetmen yarın Soyuz MS-19 tipi mekik aracılığıyla uzaya gidecek.

Dünyanın 354 kilometre uzağında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmeye hazırlanan ekip, burada Dünya dışında çekilmiş ilk filmin çekimlerini yapmayı planladıklarını duyurdu.



Filmin yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu da olan Klim Shipenko geçen ay düzenlediği basın toplantısında, “Bu film sıradan bir insanın, uzaya hiç yolculuk etmemiş bir doktorun uzaya gitmesiyle yaşadıklarını anlatacak” demişti.

Tom Cruise’un da bu ay içinde uzayda çekilecek film için hazırlandığı kaydedilirken filmde yer alacak 37 yaşındaki Peresild, “Uzayda tek başımıza olacağımız için kendi makyajımı yapmayı ve kostümümü tasarlamayı öğrendim. Dünya’daki gibi olmayacak ama biz buna hazırız” dedi.

Uzay mürettebatı “Challenge” (Zorluk) isimli uzay dramını Rus devletinin desteğiyle çektiklerini duyurdular.

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