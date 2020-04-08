Ünlü tenor Andrea Bocelli’den Duomo’da online konser

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, corona virüs salgınından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Milano'da konser verecek. 12 Nisan Pazar günkü konser YouTube'dan canlı yayınlanacak.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkesinde bir moral konseri verecek. Lombardia bölgesindeki Milano’da konser verecek olan Andrea Bocelli “sevgi, şifa ve umut” temasını ön plana çıkaracak.

Milano’daki görkemli Duomo Katedrali’nde 12 Nisan Pazar Paskalya gecesi Türkiye saati ile 21.00’de başlayacak konser Bocelli’nin resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

MİLYONLARIN İZLEMESİ BEKLENİYOR

Konsere herhangi bir izleyici alınmayacak. Bocelli, Ave Maria ve Sancta Maria gibi ünlü besteleri konserde seslendirecek.

600 yıllık Duomo Katedrali’ndeki konseri dünya çapında milyonlarca insanın izleyeceği tahmin ediliyor.