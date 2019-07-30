Ünlülerin Bozcaada çıkarması

College E.M.A'nın bu yıl ilk kez düzenlediği “Yapı Kredi Summer Escape” Bozcaada Pelagos Otel'de eğlence dolu hafta sonuna imza attı. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğinde olan yaz festivalinin ilk durağı ünlü isimlerin de katılımıyla konser, eğlence, çeşitli renkli aktiviteler ve gezilerle gerçekleşti. Cuma akşamı Alya, cumartesi akşamı da Yalın'ın sahne aldığı Pelagos Otel'de misafirler müzik ve eğlencenin keyfini çıkarttılar. Konserin yanı sıra gerçekleşen havuz partileri, deneyim dolu workshoplar ve Bozcaada'nın en güzel yerlerinden Polente Feneri'nde gün batımında Melis Danişmend ile akustik müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşandı.



20’nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali öncesi düzenlenen Bağbozumu Günleri'ne katılan Merve Boluğur, Müjde Uzman, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu ve Kurretülayn Matur gibi ünlü isimler bağları gezerek üzümleri dalından topladı. Yapı Kredi Summer Escape'e katılan isimler arasında; Ivana Sert, Tarhan Telli, Merve Boluğur, Müjde Uzman, Serenay Aktaş, İpek Bağrıaçık, Aleyna Solaker, Berk Boyacıgil, Bahar Şahin, Aybike Soydan, Tuğba Melis Türk, Begüm Yücetan, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Kurretülayn Matur ve Yeşim Dalgıçer vardı.

Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada'nın ardından, 24 – 27 Ağustos'ta Akyaka'da ve 13-15 Eylül'de Kaş'ta düzenlenecek.