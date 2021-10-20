Zülfü Livaneli konserine katılan Ekrem İmamoğlu’na yoğun ilgi
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Zülfü Livaneli konserine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.
Zülfü Livaneli'nin ‘Livaneli ile Sevdalım Hayat – Şarkıları ve Öyküleri’ konseri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.
Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.
İmamoğlu, salona girişinde seyirciler tarafından ilgiyle karşılandı ve ayakta alkışlandı.