24 Eylül reyting sonuçları: Çukur mu, Söz mü, Yasak Elma mı? İşte reyting sıralaması…

Yeni sezon başladı ve en çok araştırılan konuların başında reytinf sonuçları geliyor. 24 Eylül'de reyting rekabeti içinde olan dizler Çukur, Söz ve Yasak elma oldu. Peki dün gecenin reyting sonuçları nasıl şekillendi?

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24 Eylül 2018 reyting sonuçları belli oldu. Çukur rakiplerine fark atarak reyting sıralamasında liderliğe oturdu. Çukur’u söz takip etti. İşte reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.