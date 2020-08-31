79 yaşındaki Asil Nadir’in eşi hamilelikte beşinci ayına girdi

Birkaç ay içerisinde yeniden baba olmaya hazırlanan Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir hamilelikte 5. ayına girdi. Nur Hanım, karnının belli olduğu ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini heyecanına ortak etti.

Yeniden baba olmaya hazırlanan 79 yaşındaki Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in eşi Nur Nadir, hamilelikte 5. ayını tamamladı ve karnının belli olduğu fotoğraflarını paylaştı.

36 yaşındaki Filistin asıllı Nur Nadir, iki yıl önce doğan ilk çocuğuna eşinin adının tersten okunuşu olan ‘Lisa’ adını vermişti. Asil Nadir'in ilk eşi Ayşegül Tecimer'den olan 43 ve 54 yaşında iki oğlu da bulunuyor. Nur Nadir 2005 yılında Asil Nadir ile evlenip, KKTC'ye yerleşti.

ASİL NADİR KİMDİR?

Türkiye'de adını ‘Medya patronu’ olarak duyuran Asil Nadir 1941'de Lefke'de doğdu. 1961 yılında ailesi ile birlikte Londra'ya taşındı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okurken okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın tavsiyesi üzerine 1988'de Günaydın gazetesini satın aldı. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisinin de sahibi oldu.

1990 yılında İngiltere borsasında spekülasyon yapmakla suçlandı ve tutuklandı. 1993'te kefaletle serbest bırakılınca özel uçağıyla KKTC'ye gitti. 2010 yılında İngiltere'ye döndü. Hakkında mahkumiyet kararı verilince kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi. 2016'da tahliye edildi ve KKTC'ye yerleşti.