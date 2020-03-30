Açıkgöz ailesinde kriz büyüyor
Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz’ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile konuşmama kararı aldı.
MADDİ KONULAR YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLERDİ
İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı.
ABLASINI O DA SİLDİ
Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya’ya sıçradı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz’ü Instagram’dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu.