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Acun Ilıcalı’dan ilk göz ağrısı kızına duygusal mesaj
Acun Ilıcalı’dan ilk göz ağrısı kızına duygusal mesaj
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, ilk kızı Banu Ilıcalı'nın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
Magazin 30 Ocak 2020 - 11:24

Acun Ilıcalı’nın Seda Başbuğ ile evliliğinden doğan Banu Ilıcalı, 30 yaşına girdi. Acun Ilıcalı, ilk kızının doğum günü için bir kutlama düzenledi. Kutlama sırasında çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Ilıcalı, kızı Banu’nun doğum gününde şu notu yazdı: “Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin… Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun.”

Banu Ilıcalı’nın doğum gününü annesi Seda Başbuğ da kutladı. Seda Başbuğ, geçtiğimiz yıl iş insanı Orhan Yazıcı ile dünyaevine girmişti.

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Son güncelleme: 12:09 - 30.01.2020
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