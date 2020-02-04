Adnan Koç kimdir? Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç kaç yaşında?

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide 'Behram Paşa' karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. Aynı zamanda solistlik de yapan Adnan Koç merak konusu oldu. İşte Adnan Koç kimdir sorusunun yanıtı...

Oyuncu Adnan Koç, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Behram Paşa karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Adnan Koç kimdir, kaç yaşında gibi merak edilen bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor…

ADNAN KOÇ KİMDİR?

Televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda da tecrübesi bulunan Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan Adnan Koç, müzik eğitimini ise Emin Ongan Üsküdar Musiki Derneği'nde aldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nin korosunda bulundu ve solistlik yaptı. Özel bir oyunculuk okulundan oyunculuk eğitimi alan Adnan Koç, Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık'ın başrollerini üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa rolüyle tanındı.

ADNAN KOÇ’UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Osmanlı'da Derin Devlet 2013 Kethüda Mehmet Paşa

Muhteşem Yüzyıl 2011 – 2014 Behram Paşa

Sarı Sarı Liralar 2009 Saruhan

Yürek Yarası 2008 Aziz

Hürmüz Gelin 2007