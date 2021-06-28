Ali Demirel hayatını kaybetti

Marmaris’te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Demirel’e ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, hayatını kaybetti.

Ali Demirel’in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerede ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul’dan Marmaris’e gideceği belirtildi.

Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar’ın bir döneme damga vuran ‘Olacak O Kadar’ adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi. (DHA)

