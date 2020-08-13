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Alişan’dan canlı yayında tuhaf soru!
Şarkıcı Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Yaşar İpek, yeni şarkısını Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Alişan ise "Beleş mi aldın karıyı" diyerek izleyicilerin tepkisini çekti. Programın yayınlandığı kanal ise Alişan'ın o sözlerini sansürleyerek internet sayfasına yükledi.
Magazin 13 Ağustos 2020 - 09:41

Alişan ve Demet Akalın, Star TV ekranlarında Sabah Sabah isimli program yapmaya başladı. Dün üçüncü bölümüyle ekrana gelen programda Alişan ve Yaşar İpek arasındaki diyalog izleyenleri hayrete düşürdü.

ALİŞAN’IN PATAVATSIZ TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Yeni şarkısından bahseden Yaşar İpek, Sezen Aksu’nun parçayı kendisine armağan ettiğini söyledi. Bu sözler üzerine şaşkına dönen sunucu Alişan, “Yemin et… Beleş mi aldın. Beleş mi aldın karıyı. Hakikaten beleş mi aldın” ifadelerini kullandı.Alişan’ın bu sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepki çekti. Star TV ise o anları internet sitesine sansürleyerek yükledi.

Son güncelleme: 09:48 - 13.08.2020