Alişan’dan canlı yayında tuhaf soru!

Şarkıcı Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Yaşar İpek, yeni şarkısını Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Alişan ise "Beleş mi aldın karıyı" diyerek izleyicilerin tepkisini çekti. Programın yayınlandığı kanal ise Alişan'ın o sözlerini sansürleyerek internet sayfasına yükledi.