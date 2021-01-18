Amine Gülşe’nin İstanbul isteği gerçekleşti (Mesut Özil Fenerbahçe’de)

Mesut Özil ve ailesini taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul’a indi. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.

Mesut Özil “Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor” derken futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha önce “Mesut, keşke İstanbul’a gelse” açıklamasıyla gündem olan Amine Gülşe, FB TV’ye verdiği röportajda “Ülkemize döndük. Çok mutluyuz, gururluyuz. Fenerbahçe, Mesut’un çok sevdiği bir kulüp. Hayırlı olsun hepimiz için” dedi.

Özil’in Türkiye tercihinde eşi Gülşe’nin çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşama isteği transferin etkenlerinden biriydi.