Aramızdaki Dünya filminin konusu nedir? Mars’ta koloni kurmaya çalışan insanların hikayesi…

Mars’ta insanların yaşadığı bir yaşam alanı kurmak için yola çıkan bir ekibin başından geçenleri konu edinen Aramızdaki Dünya filmi, bu akşam tekrardan televizyon izleyicisi ile buluşacak. Gary Oldman gibi sinema dünyasının en sevilen isimlerinden birinin oynadığı Aramızdaki Dünya filmi ilk kez 2017 yılında sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu.

Peter Chelsom'un yönetmenliğini yaptığı Aramızdaki Dünya filminde, Gary Oldman'ın yanı sırası Janet Montgomery, Trey Tucker, Asa Butterfield ve Carla Gugino gibi isimler rol alıyor.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir.

Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.