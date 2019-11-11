Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli’nin hayatı: kaç yaşında, aslen nereli?

Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Aras Bulut İynemli'nin hayatı da merak konusu. Peki, Aras Bulut İynemli, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatına dair merak edilenler...

Aras Bulut İynemli, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. İlk televizyon projesi hala yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi oldu. Ama Türk izleyicisi onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı.

Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. Aslen İstanbullu olan oyuncunun Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır.

Henüz öğrenciyken oyunculuk hayalinin peşinden giden İynemli, okulunu dondurup Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçmişti. Ardından 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu olarak seyirci karşısına çıktı. İyemli, Mete karakteri ile milyonların sevgi ve hayranlığını kazandı. 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi TV dizilerinde başarısını sürdüren genç oyuncu, Çukur dizisi ile kariyerinin zirvesini gördü. İlk kez 2017 yılında Yamaç olarak ekrana gelen İyemli, 3 sezondur başarılı performansı ile göz dolduruyor. Ayrıca genç oyuncu son günlerde rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize dizisi ile de adından söz ettiriyor.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – 7. Koğuştaki Mucize

2017-2018 – Çukur (Yamaç)

2016–2017 – İçerde (Umut, Mert)

2015- Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan)

2014 – Pek Yakında (Konuk Oyuncu)

2013–2014 – Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid)

2013 – Mahmut ile Meryem (Mahmut)

2013 – Tamam Mıyız? (İhsan)

2010–2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu)

2009 – Arka Sokaklar (Şeref)

Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011